Élections législatives : Emmanuel Macron reçoit les forces politiques de l'Assemblée ce mardi

"Garant des institutions, le président de la République est déterminé à agir dans l'intérêt des Françaises et des Français, dépositaire du mandat que ces derniers lui ont accordé", a expliqué l'entourage du chef de l'État. "Dès lors qu'il n’y a pas de majorité alternative, la question de la manière de mener les transformations nécessaires pour le pays est posée. C'est le sens de cette rencontre avec les forces politiques : dialoguer et échanger pour l'intérêt supérieur de la Nation et bâtir des solutions au service des Français", a ajouté cette source.

Le premier cadre de parti reçu par Emmanuel Macron sera le président des Républicains, Christian Jacob. L’ancien ministre du Travail, qui a assuré rester dans l’opposition, ouvrira le bal dès 10 heures du matin, après avoir accepté l’invitation du président. Pour rappel, l’alliance entre les Républicains et l’UDI a obtenu 64 sièges à l’hémicycle.