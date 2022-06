Eric Dupond-Moretti souhaite "avancer avec bon sens" avec les oppositions dont le RN, la Nupes s'indigne

Face à Thierry Mariani (RN, ex-LR) sur le plateau de BFMTV, celui qui a pourtant fait du combat contre le parti de Marine Le Pen son principal engagement en politique, a déclaré : "Quand on propose un texte il y a un certain nombre d’amendements. Parfois ils sont présentés par milliers pour bloquer le système. Est-ce que c’est de ça dont veulent les Français ? Je pense que non. Ils veulent que l’on puisse avancer avec beaucoup de bon sens. C’est en réalité à l’Assemblée nationale que nous essayons d’avancer ensemble."

Des propos qui lui ont valu des réactions outrées de membres de la Nupes. La députée de Seine-Saint-Denis Clémentine Autain a regretté "une main tendue" au RN, "sans fard". "LaREM porte une lourde responsabilité dans la situation actuelle. Après avoir renvoyé dos à dos gauche et extrême droite, les appels du pied de Dupond-Moretti au RN marquent une dérive dans le cynisme le plus total", a regretté le patron du PS Olivier Faure.

Ce lundi sur RMC, le patron de La République en marche Stanislas Guerini a un peu nuancé, appellant à "négocier, et pas qu’avec Les Républicains, mais avec tous les bancs de l’hémicycle, (et) tous ceux qui trouveront un intérêt à faire avancer les réformes bonnes pour le pays". Il a toutefois précisé : "Nous n’avons pas vocation à faire une sorte de contrat de gouvernement avec le RN ou avec quiconque".