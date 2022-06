Législatives : femme de chambre, chauffeur-livreur, ex-champion de boxe... Ces profils atypiques qui entrent à l'Assemblée

Des représentants du monde agricole se sont aussi frayés un chemin jusqu'au Parlement, à l'instar du producteur de pommes, Éric Martineau, âgé de 54 ans, élu sous l'étiquette Ensemble-MoDem dans la 3ème circonscription de la Sarthe. Maire d'un village de 435 habitants, ce fils d'agriculteurs est à la tête d'une "production écoresponsable et bio". Autre profil marquant dans les rangs de la macronie : un pompier, Didier Lemaire, vainqueur dans le Haut-Rhin sous la bannière d'Horizons, reprenant un fief monopolisé par les LR depuis sept mandats.

Sans oublier des professions intellectuelles et artistiques. Le peintre et secrétaire national adjoint des Verts depuis 2019, Jérémie Iordanoff, a remporté la 5ème circonscription de l'Isère et fait tomber une candidate d'Ensemble. Quant à l'ancien journaliste Aymeric Caron, élu député de la Nupes dans la 18e circonscription parisienne, il avait déjà quitté les plateaux de télévision depuis quelques mois, mais briguait pour la première fois un mandat. Celui qui s'est fait connaitre du grand public en tant que chroniqueur dans l'émission "On n'est pas couché" avait créé son parti écologiste en 2018, avant de soutenir Jean-Luc Mélenchon.