"Inenvisageable", "tripatouillage" : l'opposition rejette l'idée d'un gouvernement d'union nationale

Une piste "parmi d'autres", selon l'Élysée, qui temporise. Auprès de notre service politique, un conseiller exécutif affirme qu'il n'y a "aucune raison de s'emballer", l'hypothèse fait simplement partie du "dialogue" entamé mardi avec les chefs de l'opposition. "Ça fait partie des voies, mais il y en a d'autres."

En tout cas, cette stratégie semble faire l'unanimité au sein de la majorité présidentielle. Elle est notamment soutenue par deux piliers. Devant les "très grandes difficultés" actuelles, François Bayrou, le chef du Modem, a ainsi confié qu'il fallait "s'approcher aussi près que possible de l'union nationale". Plus exhaustif, Edouard Philippe affirmait hier sur BFMTV qu'il était nécessaire de se tourner vers une "grande coalition" afin de faire face à cette "situation inédite". Dans un clin d'œil à ses anciens partenaires des Républicains, le président d'Horizons et ancien Premier ministre en appelait à ces "gens" qui "spontanément" n'auraient "pas envie de travailler ensemble".