Législatives : la dissolution de l'Assemblée nationale "pas à l'ordre du jour" pour le camp présidentiel

Après un sévère revers à l'issue du second tour des législatives, qui lui a fait perdre la majorité absolue, la dissolution de l'Assemblée nationale est une piste qui pourrait être sur la table pour le gouvernement. Sans attendre un an, car il s'agit là d'une élection de renouvellement du Parlement, Emmanuel Macron pourrait miser sur cette arme à double tranchant pour provoquer de nouvelles élections, et espérer s'en tirer bien mieux. Mais elle n'est pas envisagée, assurent les porte-paroles de la Macronie, en tout cas pour le moment.

Le gouvernement pourrait-il avoir recours à l'article 12 de la Constitution, qui lui confère ce droit ? "Au moment où je vous parle, non", a répondu sur France Inter la porte-parole du gouvernement Olivia Grégoire, réélue députée à Paris. Mais "chaque chose peut bouger, l’adversité fait partie de la vie politique, gouverner ça abîme, c’est tout sauf un élément de langage", a-t-elle ajouté, en affirmant que les oppositions Nupes et RN devront se confronter à "l'épreuve du réel" dès cet été. "On va voir comment ils vont se comporter", a-t-elle affirmé.