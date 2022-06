La folle semaine qui s’annonce à l’Assemblée nationale

Mardi avant 18h, les groupes politiques représentés à l'Assemblée nationale devront remettre à la présidence leurs déclarations politiques, accompagnées de la liste de leurs membres et des députés apparentés. Les groupes politiques peuvent, le cas échéant, se déclarer d'opposition. La liste sera publiée mercredi au Journal officiel. Cette échéance est importante, puisqu'elle va permettre d'établir définitivement le rapport de force qui se jouera au sein de l'hémicycle après la perte de la majorité absolue pour le parti présidentiel.

La majorité compte 252 députés, a indiqué jeudi la cheffe de gouvernement : il lui manque donc 37 élus pour la majorité absolue. Les téléphones chauffent dans la droite et la gauche modérées et les "pressions" sont fortes, témoigne un député. À ce stade, on s'achemine vers 10 groupes politiques au total, soit le record déjà atteint en 2000 : trois groupes de la majorité (LaREM rebaptisé Renaissance, MoDem et Horizons), quatre à gauche (LFI, PS, PCF, écolo), les groupes LR et RN, et sans doute les "Utiles". Ce dernier groupe, composé notamment de députés d'Outre-mer, entend être "indépendant" et plutôt dans "l'opposition propositionnelle".