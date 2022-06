Législatives : la présidence de la commission des Finances, un choix "imposé" par la Constitution ?

Par ailleurs, le texte n’évoque pas la notion de "groupe le plus important de l’opposition". Si ce poste revient bien au premier parti d’opposition depuis 2007, il s'agit là d'une coutume et non d’une obligation. La tête de la commission des Finances peut aussi bien être accordée à un élu RN qu’à un élu LFI, EELV ou encore LR. Aujourd’hui, elle est occupée par le député Les Républicains réélu Éric Woerth, et ce jusqu’au 30 juin prochain, lors de la désignation de son successeur ou sa successeure.

