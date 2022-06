Le nombre de députés élus sous l'étiquette LaREM a-t-il été divisé par deux en cinq ans ?

À l'issue du second tour des élections législatives, le député LFI Adrien Quatennens a commenté les scores des différentes formations politiques et partagé les enseignements qu'il tire du scrutin. S'il a reconnu du bout des lèvres la très forte percée du Rassemblement national, il a estimé sur l'antenne de LCI que l'élément le plus significatif à ses yeux était le résultat en demi-teinte d'Emmanuel Macron et de ses soutiens.

"En 2017, sur la seule étiquette de LaREM, Emmanuel Macron totalisait sans ses alliés 316 députés", a-t-il souligné. "Hier, avec l'ensemble de ses alliés, il n'est pas en mesure d'avoir une majorité. C'est la première fois qu'un président élu en avril n'a pas de majorité en juin et perd autant de députés, à savoir 150. À l'inverse, nous étions 64, toutes les composantes de la Nupes, en 2017, et nous allons être plus de 150."