Législatives : Marine Le Pen a pensé à son père… pas vraiment à sa nièce

Et quid de Marion Maréchal, autrefois unique et seule députée du parti ? "Je n'ai pas échangé avec Marion", a répondu Marine Le Pen, affirmant ne pas avoir eu de pensées particulières à l'égard de sa nièce. "Elle a fait un autre choix, elle a défendu d'autres candidats. Par conséquent, elle n'est pas la première à qui j'ai pensé hier soir", a lancé la finaliste d'extrême droite à la présidentielle, en référence au ralliement de Marion Maréchal à Éric Zemmour dans la course à l'Élysée.