Qu'est-ce que la démission de courtoisie remise par Elisabeth Borne ?

Un peu plus d'un mois après avoir été nommée, Elisabeth Borne a remis sa démission au président de la République, ce mardi 21 juin. Ce dernier l'a refusée "afin que le gouvernement puisse demeurer à la tâche et agir en ces jours", a précisé l'Élysée. Mais également parce que deux jours après les élections législatives, cette démission était une procédure "de routine" pour la locataire de Matignon, et en aucun cas l'expression d'un désaveu après les résultats du scrutin.