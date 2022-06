Législatives : qui pour prendre la tête de la très stratégique commission des Finances ?

Il vaut donc mieux l'avoir de son côté. Or, le député qui la préside doit être un membre de l'opposition. Mais laquelle ? Fraichement élu, le député de l'Oise Philippe Ballard a d'ores et déjà réclamé que ce poste soit accordé au Rassemblement national. Sur Franceinfo, le porte-parole du RN a souligné que ce poste était "dévolu depuis une quinzaine d'années au parti d'opposition majoritaire". "Nous sommes le premier parti de France", a-t-il lancé, et "le premier parti d'opposition". C'est vrai, à quelques conditions. La Nupes peut encore parvenir à former un seul groupe. Et des élus du Parti socialiste ou des Verts peuvent encore rejoindre les rangs de la France insoumise.

Par ailleurs, si ce poste revient depuis 2007 au groupe d'opposition le plus important, ce n'est pas une obligation. Le règlement de l'Assemblée nationale dit simplement que la présidence de la commission des Finances doit revenir à "un député appartenant à un groupe s’étant déclaré d’opposition". Il pourrait aussi bien s'agir d'un député issu de l'opposition - Insoumis ou RN - qu'un élu du Parti Socialiste ou des Républicains. Ce ne serait pas la première fois qu'on verrait la Macronie piocher dans ces deux partis traditionnels pour arriver à mener sa politique.

Ainsi, disant "entendre la bataille" qui va s'ouvrir pour ce poste, la porte-parole du gouvernement Olivia Grégoire a souligné sur France Inter qu'il "doit aller constitutionnellement à un groupe d'opposition" et qu'"il n'y a pas de certitude quand on lit la Constitution".