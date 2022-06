Législatives : le visage de la nouvelle Assemblée nationale en quatre chiffres

À l'issue de ce scrutin, l'âge des parlementaires baisse encore un peu. Il atteint à présent 48,5 ans en moyenne, contre 48,8 ans cinq ans plus tôt. Cette année, il avait déjà marqué un fort rajeunissement par rapport à 2012 où les députés comptaient en moyenne 54 ans. L'Assemblée sera donc la plus jeune, juste après celle de 2017. Cette fois-ci, c'est au sein de l'alliance LR/UDI que l'âge moyen est le plus élevé (51,3 ans). Suivent de près la coalition Ensemble (49,7 ans), puis le RN et la Nupes (45,9 ans).