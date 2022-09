Retrait d'Adrien Quatennens : du soutien de Mélenchon aux "sanctions" réclamées par Rousseau, la gauche se déchire

La Nupes en ordre dispersé. Dans un communiqué posté ce dimanche matin sur Twitter, le député du Nord Adrien Quatennens a annoncé sa mise en retrait de ses fonctions de coordinateur de La France insoumise (LFI), après avoir avoué être l'auteur d'une "gifle" sur son épouse il y a un an, mais également lui avoir "saisi le poignet", pris son téléphone et l'avoir inondée de messages dans le cadre d'une procédure de divorce douloureuse. Elle a déposé une main courante.

"J'ai profondément regretté ce geste et je m'en suis alors beaucoup excusé", explique Adrien Quatennens. "Je pourrais faire le dos rond, minimiser les faits et attendre que la tempête passe. Mais [...] je me mets en retrait de ma fonction de coordinateur pour protéger le mouvement, ses militants et tous ceux qui comptent beaucoup pour moi."