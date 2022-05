Retraite à 64 ou 65 ans : François Bayrou favorable à un référendum sur la réforme portée par Emmanuel Macron

"J'ai toujours défendu cette idée du référendum", a-t-il ajouté, reconnaissant toutefois que "ça n'est pas une idée majoritaire". Le haut commissaire au Plan a rajouté que la réforme ne devait pas être considérée comme une mesure prise pour servir les intérêts du gouvernement, mais plutôt ceux des Français. D'où leur droit de se positionner sur la question.

"C'est pour eux que la réforme est faite et [ce sont eux] qui paient : il est légitime, si on est en situation de blocage, de leur remettre le choix", martèle-t-il, "et moi, je ne doute pas que ce choix ira dans le sens de l'équilibre".