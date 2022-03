Retraite : est-ce vraiment en France que l'âge effectif de départ est le plus bas de l'OCDE ?

D'un coup d'œil, on constate que Gabriel Attal est proche de la vérité, puisque l'âge effectif de départ à la retraite en France est globalement inférieur à la moyenne de l'OCDE. Pour autant, il apparaît que dans deux pays, à savoir le Luxembourg et la Slovaquie, les salariés partent en moyenne plus tôt. Des pays comme le Japon ou la Nouvelle-Zélande, à l'inverse, affichent un âge moyen de départ effectif record, à plus de 68 ans. 7 ans de plus que dans l'Hexagone.