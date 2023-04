Retraites : après le 1er mai, comment syndicats et opposition poursuivront-ils leur combat ?

Tout d'abord, ils assurent que cela dépendra de l'ampleur de la mobilisation et de ses conséquences sur le gouvernement, même si ce dernier n'a montré aucun signe ou volonté de plier et d'abandonner sa réforme. Pour l'intersyndicale, le premier des objectifs est de rester unie. "Nous allons nous réunir rapidement après le 1er mai pour définir les suites. La volonté de la CGT et des autres membres de l'intersyndicale, je pense, c'est de rester unis. Unis dans notre refus de cette réforme des retraites et dans notre exigence qu'elle ne s'applique pas", a déclaré la leader de la CGT Sophie Binet dans une interview parue ce vendredi dans le journal Libération.

Cette dernière continue d'assurer que l'heure n'est pas encore venue de tourner la page des retraites. Idem parmi les branches de son syndicat. "Macron a promis 100 jours pour apaiser, nous lui promettons 100 jours d'actions et de colère", avait assuré la CGT Energie vendredi 21 avril, annonçant notamment "une journée nationale de colère dans l'énergie le 3 mai". D'ici-là elle poursuit ses actions, en coupant le courant dans des mairies ou des stades.