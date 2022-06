Retraites, bouclier tarifaire, prime transport : ce que pourrait contenir la loi "pouvoir d'achat"

Le gouvernement a dévoilé au compte-goutte ses mesures, notamment au cours des campagnes électorales pour la présidentielle et les législatives. Parmi elles figurent le dégel des rémunérations des fonctionnaires, un nouveau chèque inflation, la poursuite du bouclier tarifaire sur l’énergie, le triplement et la pérennisation de la prime de pouvoir d’achat, ou encore la revalorisation de 4% des pensions de retraites et des minimas sociaux (RSA, AAH et allocation de solidarité aux personnes âgées). Le ministre de l'Économie Bruno Le Maire a indiqué ce lundi 27 juin que les APL seraient revalorisées de 3,5%, de façon temporaire.

Selon le texte consulté par l'AFP, le projet de loi prévoit aussi un renforcement de la "prime de transport" versée par les entreprises à leurs salariés pour couvrir une partie du coût de leurs déplacements domicile-travail. Le plafond d'exonération fiscale et sociale de la prise en charge sera doublé, de 200 à 400 euros pour 2022 et 2023. Les salariés pourront cumuler cette prime avec la prise en charge par l'employeur de 50% du prix des abonnements aux transports en commun. Aussi, elle sera élargie à "l'ensemble des salariés engageant des frais de carburant ou des frais d'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogène pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail", précise l'exposé des motifs du texte.

Toujours selon le projet de loi partiellement consulté par l'AFP, le texte veut aussi ouvrir la possibilité de mettre en place un dispositif d'intéressement par l'employeur, même sans accord de branche ou avec les représentants du personnel, l'objectif étant de faire bénéficier les salariés du partage de la valeur créée dans l’entreprise.