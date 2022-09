Retraites : le gouvernement décidera "d'ici la fin de la semaine" de la méthode

Elisabeth Borne et Emmanuel Macron se réuniront au préalable mercredi soir et réuniront les chefs de la majorité pour poursuivre les discussions et sûrement acter leur décision. Il y aura autour de la table des alliés du président de la République opposés à un "passage en force", notamment François Bayrou. Ce dernier plaide pour prendre le temps et ne pas braquer les oppositions. "Si on passe sans préparation, le CNR serait compromis", a indiqué de nouveau ce lundi sur franceinfo le président du MoDem et secrétaire général du Conseil national de la refondation (CNR). Selon lui, le gouvernement enverrait un mauvais signal à passer outre la concertation, alors qu'il vante le dialogue avec les oppositions et les syndicats.