Retraites : le gouvernement devra choisir entre trois scénarios, voici lesquels

Pour faire adopter la réforme au plus vite, le gouvernement a envisagé de l'inclure via un amendement dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS), examiné à l'automne au Parlement. Mais cette solution fait l'unanimité contre elle dans les groupes d'opposition, et chez certains dans la majorité, comme le président du MoDem François Bayrou et la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet. Tous ont prévenu qu'il s'agirait d'un "passage en force", et les premiers brandissent la menace de la motion de censure. Si une telle solution est privilégiée par le gouvernement, c'est aussi parce qu'il lui permettrait de faire adopter le texte via 49-3, contrairement à la seconde.