Réforme des retraites : Emmanuel Macron se dit "à disposition de l'intersyndicale"

"J'ai indiqué notre disponibilité à avancer sur des sujets comme l'usure professionnelle, les fins de carrière, les reconversions, l'évolution des carrières, les conditions de travail, les rémunérations dans certaines branches", a détaillé le chef de l'État lors d'une conférence de presse à Bruxelles, en référence à son interview au JT de 13 heures il y a deux jours. "Et donc je suis à la disposition de l'intersyndicale si elle souhaite venir me rencontrer pour avancer sur tous ces sujets. Pour le reste et la réforme des retraites, elle est devant le Conseil constitutionnel et il est évident que nous attendrons la décision du Conseil constitutionnel", a-t-il déclaré, s'engageant personnellement à recevoir les leaders syndicaux.