Retraites : la revalorisation de 5,2% en 2024 est-elle vraiment liée à l'inflation ?

Cette règle a été instaurée à la fin des années 1980, en 1987, et confortée par la loi dite Balladur de 1993. Cette dernière acte que la revalorisation annuelle des pensions est faite en fonction de l’indice des prix à la consommation, et non plus selon l’évolution générale des salaires. Depuis 2003, le mode d’indexation sur les prix a été étendu aux pensions de la fonction publique, depuis 2008 aux régimes spéciaux.

Mais est-ce que cela a toujours été le cas ? Non. Rien que sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, les projets de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) ont parfois fixé des taux de revalorisation différents. En 2019, alors que la hausse des pensions aurait dû être de 1,6%, le PLFSS l'avait limitée à 0,3%. Le texte indiquait que cette même hausse aurait dû s'appliquer au 1ᵉʳ janvier 2020, ce qui avait été retoqué par le Conseil constitutionnel.

En 2020, les pensions avaient été revalorisées différemment selon leur montant : les retraités touchant moins de 2000 euros brut par mois avaient bénéficié d'une augmentation de 1%, 0,3% pour les autres. En 2022, les pensions ont été revalorisées deux fois, de 1,1% en janvier et de 4% en juillet. Le 1ᵉʳ janvier 2023, les retraites de base n'avaient été revalorisées que de 0,8%, au prétexte qu'elles l'avaient déjà été en août dans le cadre de la loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.