Retraites : l'intersyndicale lance un site pour appeler les députés à voter l'abrogation de la réforme

"On peut encore empêcher la réforme des retraites", lit-on sur la page d'accueil du site, siglé des logos de membres de l'intersyndicale. "Il faut que les député·es respectent la volonté de plus de 7 Français·es sur 10 et votent pour ou s'abstiennent afin que la proposition de loi soit majoritaire. On les interpelle", poursuit l'outil. Il propose à l'utilisateur d'entrer son code postal et de choisir ensuite entre deux moyens d'interpeller ses élus, via Twitter ou par mail.

Le site ne permet pas de sélectionner le député de sa circonscription, mais tous ceux de son département. Si l'interpellation via Twitter est choisie, le site génère un tweet mentionnant tous les députés du département, accompagné de la question "Allez-vous empêcher le gouvernement d'imposer la réforme des retraites ?" Par mail, est proposé un message type plus complet, assurant que "d’autres solutions de financement existent pour garantir des retraites de haut niveau". "Je vous demande de nous représenter et de soutenir la proposition de loi supprimant l’âge légal et l’allongement de la durée de cotisation", "je vous demande de voter favorablement sur ce texte afin de respecter la volonté de la population massivement exprimée depuis janvier", continue ce message.