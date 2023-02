Retraites : l'opinion se durcit contre la réforme et soutient les mobilisations

Le 1er février toujours, une enquête YouGov pour le HuffPost indiquait que 72% des Français étaient hostiles au report de l'âge légal de départ à 64 ans, en hausse de 7 points en un mois. Ils étaient 61% à ne pas vouloir entendre parler d'une réforme des retraites quelle qu'elle soit. 56% des sondés approuvaient le mouvement de contestation au projet.

Les enquêtes d'opinion vont toutes dans le même sens. Ce jeudi, un sondage BVA pour RTL annonçait que 60% des Français ne souhaitaient pas mettre en œuvre la réforme des retraites (+2 points) et 72% soutenaient les grèves (+4 points). Jeudi toujours, une étude Odoxa-Backbone Consulting pour Le Figaro révélait que 71% des Français se félicitaient du succès des manifestations, soit 5 points de plus qu'au moment de la journée d'action du 19 janvier. Un sondage Ipsos Sopra Steria publié ce même jour par franceinfo confirmait la tendance : 64% des sondés se disaient opposés au projet, 3 points de plus qu'une autre enquête publiée par l'institut de sondage pour un autre média le 19 janvier. Là aussi, le soutien à la mobilisation bondissait, puisque 72% des Français approuvaient les mobilisations (+7 points) et les grèves (69%, +10 points).