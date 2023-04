Retraites : le référendum d'initiative partagée peut-il bloquer l'adoption de la réforme ?

Les chances de succès du RIP sont-elles importantes ? Rien n'est moins sûr : le processus pour le voir aboutir se révèle pour le moins complexe, et compte jusqu'à cinq étapes.

La première phase consiste à recueillir le soutien d'au moins un cinquième des parlementaires (soit 185 personnes parmi les 577 députés et 348 sénateurs), est en apparence la plus aisée. Elle a été franchie sans encombre voilà un peu plus de deux semaines.

Aujourd'hui, le référendum d'initiative partagée en est à l'étape suivante, à savoir un examen par le Conseil constitutionnel. Ce dernier doit donner son aval au projet de loi qui lui est soumis, et vérifier qu'une liste de critères indispensables sont remplis. L'institution doit, entre autres, s'assurer que la proposition porte "sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la Nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions". Mais ce n'est pas tout, il faut qu'elle n'ait "pas pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulguée depuis moins d’un an", et qu'elle "ne porte pas sur le même sujet qu’une proposition de loi rejetée par référendum il y a moins de deux ans". La ou les mesures soumises doivent également, c'est logique, être jugées conformes à la Constitution.