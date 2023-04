Pourquoi Emmanuel Macron fixe-t-il un cap de "100 jours" ?

Or, dans le cas d'Emmanuel Macron, aucune de ces conditions n'est remplie. Au-delà d'aborder son second mandat et non le premier, il doit en partie sa victoire au vote contre Marine Le Pen, et, surtout, il a été réélu il y a un an déjà, en avril 2022. Depuis, "un fossé de défiance" l'oppose à une majorité des Français et aux partenaires sociaux, braqués par la réforme des retraites. "C'est comme s'il tentait une session de rattrapage, une deuxième chance, avec un an de retard", souligne Pierre Allorant. "Mais il est beaucoup moins audible que s'il l’avait fait dans la foulée de la réélection : on ne peut pas effacer l’ardoise de l’incompréhension."