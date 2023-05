Retraites : qu'est-ce que l'article 40, qui pourrait contrer la proposition d'abrogation de la réforme ?

L'article 40 prévoit toutefois d'autoriser la diminution d'une ressource publique "dans la mesure où elle est compensée par l’augmentation d’une autre ressource". À condition que cette compensation corresponde exactement à la perte de recettes et bénéficie "à la collectivité ou à l’organisme qui subit" celle-ci, souligne le site du Palais Bourbon. Or la proposition de loi du groupe Liot prévoit notamment de la compenser par une taxe sur les tabacs, assurant les pertes de recettes pour la Sécu et l'État.

Quant à la procédure d'application de l'article, de rudes joutes juridiques ont déjà commencé, du fait des différentes interprétations possibles du règlement de l'Assemblée. La proposition de loi a été déclarée recevable lors de son dépôt par une délégation compétente du Bureau de l'Assemblée nationale, ce premier filtre est, en général, peu restrictif. Mais les élus macronistes ont rappelé que l'article 40 pouvait être invoqué à tout moment, y compris lors de l'examen d'un texte en séance.