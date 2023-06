Retraites : Sophie Binet appelle "tout le monde à descendre dans la rue" le 6 juin

"Nous avons marqué des points cruciaux : on a gagné la bataille des consciences, remis le syndicalisme au centre et fait perdre à Emmanuel Macron toute majorité sociale et politique", a également jugé Sophie Binet dans le JDD. "Et, oui, je le confirme : il est encore temps qu'il retrouve la raison et renonce à cette réforme."

Dimanche, sur BFMTV, Sophie Binet a également fustigé l'intention du gouvernement de mettre la réforme en application dès le mois de septembre, alors que les premiers décrets viennent d'être publiés. La responsable syndicale juge "scandaleux de vouloir appliquer cette réforme à marche forcée", rappelant qu'il y a encore 29 décrets à prendre sur 31 pour que cette réforme s’applique.

"Il est totalement irresponsable de prétendre l’appliquer au 1er septembre", a insisté la patronne de la CGT, qui dit "regarder tous les leviers juridiques" afin d'obtenir son retrait. Elle a enfin appelé "solennellement" la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, à "laisser les députés voter" sur la proposition de loi Liot, le 8 juin.