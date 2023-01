Retraites : sur quoi se fonde le gouvernement pour préparer sa réforme ?

Quand le gouvernement évoque un déficit du système de retraite actuel et présente des chiffres pour les 5, 10 ou 20 ans, il s'appuie sur les projections et modélisations du COR, le Conseil d'orientation des retraites. Ce dernier se définit comme "une instance indépendante et pluraliste d'expertise et de concertation, chargée d'analyser et de suivre les perspectives à moyen et long terme du système de retraite français".

Plusieurs missions lui sont fixées, que ce soit "décrire les perspectives à moyen et long terme des régimes de retraite", ou bien encore "apprécier les conditions requises pour assurer la viabilité financière à terme de ces régimes". Il est également prévu qu'un rapport soit produit "chaque année avant le 15 juin". Un document auquel se réfèrent tous les acteurs politiques et qui fait référence pour analyser l'état du système actuel. Le COR ne cherche pas à donner des conseils ou à influencer les politiques publiques, son rôle est d'éclairer et de fournir des éléments concrets qui vont permettre aux décideurs de prendre du recul pour engager de potentielles réformes ou réaliser des ajustements.