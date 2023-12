Concerts et feu d'artifice "olympique" : comment vont se dérouler les festivités du Nouvel an sur les Champs-Elysées ?

Plus d'1 million de personnes sont attendues sur les Champs-Elysées dimanche soir pour célébrer le réveillon. Pour l'entrée dans l'année qui verra Paris accueillir les Jeux d'été, la mairie a prévu un feu d'artifice "olympique". Des DJ Set féminins sont également prévus, et Slimane viendra chanter le titre qui représentera la France à l'Eurovision.

La foule est toujours très nombreuse à se presser sur les Champs-Elysées pour fêter la nouvelle année. Ce 31 décembre ne fera pas exception, entre 1 et 1,5 million de personnes sont attendues sur la célèbre avenue pour le passage à l'année 2024. Le secteur sera particulièrement surveillé et sous forte présence policière pour éviter tout débordement. Etant donné l'ampleur des festivités, de la place de la Concorde à l'Arc de Triomphe, le périmètre de sécurité a été élargi. Les forces de l'ordre seront également mobilisées plus longtemps que d'habitude puisque le programme débutera à 19 heures et se terminera après minuit avec un feu d'artifice exceptionnel.

Trois DJ set féminins

Sur son site internet, la municipalité promet dès 19 heures "de nombreuses prouesses techniques et artistiques" et un programme "construit autour de 3 DJ set exclusivement féminins" par les artistes Marine Neuilly, Piu Piu et Barbara Butch. Un karaoké géant sera proposé aux visiteurs, et Slimane interprétera "Mon Amour", chanson candidate de la France pour l’Eurovision.

La fin de soirée sera axée sur les Jeux olympiques et paralympiques qui auront lieu à Paris l'été prochain. A partir de 23h30, des images "autour de Paris, de l’olympisme, des mutations de la ville et des visages des Jeux" seront projetées sur le célèbre monument. Avant le clou du spectacle : le traditionnel feu d'artifice.