Revirement à l'Assemblée : pourquoi le RN a finalement décidé de voter la motion de censure de la Nupes

Ce changement de position a été acté cet après-midi lors d’une réunion de groupe qui s'est tenue avant l’ouverture de la séance de débats. Jordan Bardella et Marine Le Pen y auraient réfléchi sérieusement ces dernières heures, dans le but de ne pas apparaître comme une opposition incapable de compromis et de solutions pour faire bouger les choses. "À part quelques mots verdâtres, le contenu de leur motion n’est pas trop délirant", remarque un député auprès de TF1 et LCI. Surtout, "l’objectif, c’est que ce soir tout le monde dise que LR a sauvé le gouvernement", glisse un proche de Marine Le Pen.

De fait, tous les yeux étaient braqués sur Les Républicains, dont les voix étaient nécessaires à celles de la Nupes et du RN pour faire adopter les motions de censure, qui doivent recueillir au moins les votes de la majorité des députés, soit 289. En indiquant s'allier à l'alliance de gauche, le Rassemblement national montre donc qu'il est responsable et prêt à faire des concessions pour parvenir à son but : démettre le gouvernement. A contrario des Républicains, dont le chef de groupe Olivier Marleix a confirmé ce lundi qu'ils ne voteraient aucune des deux motions de censure.