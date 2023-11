"Rien ne me fera lâcher" : un député LR porte plainte après la découverte d'un tag homophobe près de chez lui

"Les faits auraient été commis entre le 25 octobre et le 1er novembre" et "aucun auteur n'a pour l'heure été identifié", a ajouté le parquet. Sur le réseau social X (ex-Twitter), le député a écrit qu'il était "rare de tomber sur des individus qui poussent à la fois la lâcheté et la bêtise à des niveaux aussi stratosphériques". "Penser m'intimider ou m'affecter de la sorte est proprement ridicule. J'en ai vu d'autres, et bien pires", a-t-il garanti.

Sur son compte Facebook, Maxime Minot a publié un long message dans lequel il assure que "quel que soit notre engagement, nos convictions ou les fonctions que nous occupons, rien ne justifie l'homophobie". "Rien ne me fera lâcher et pour toutes les victimes d’actes homophobes je continuerai de me battre", a-t-il promis.