Le nombre d'allocataires du RSA a-t-il "doublé en dix ans" ?

Tout d'abord, une mise au point lexicale s'impose. Un "allocataire" est une personne qui, au sein d'un foyer, a effectué la demande d’allocation. Le "bénéficiaire" représente quant à lui toute personne adulte membre d'un foyer qui perçoit cette prestation sociale quand la "population couverte" correspondant à l'ensemble des personnes touchées par cette aide, dont les enfants. Ainsi, un couple avec deux enfants compte un allocataire, deux bénéficiaires et quatre personnes couvertes. Nous nous penchons donc ici sur les seuls "allocataires", à qui est notifié ce revenu de solidarité active.

Or, en reprenant les chiffres compilés par l'Insee et la Drees, rien ne confirme le chiffre du ministre. Effectivement, les dernières données en date - transmises par la Drees - montrent qu'il y avait 1,93 million de bénéficiaires en France en octobre 2021. En 2012, l'institut chargé de la statistique en France en comptabilisait 1,68 million. Soit, une augmentation de 15% en dix ans. Attention cependant, depuis le 1er janvier 2016, le RSA se restreint à un champ plus resserré. Comme le note l'Insee, cette aide ne comptabilise désormais que le "RSA socle", l'ancien "RSA activité" ayant été remplacé par la "prime d'activité".

Reste que, même en prenant en compte ce biais, la France n'a pas connu un doublement de l'effectif concerné. Dans un rapport thématique sur la question publié le 13 janvier dernier, la Cour des comptes écrivait noir sur blanc qu'en "dix ans, le nombre de bénéficiaires du RSA a progressé de 46%". On est loin du double (100%)