RSA sous condition : à quelles règles et sanctions seront soumis les allocataires ?

Au cours de son allocution lundi soir, Emmanuel Macron a souhaité tourner la page des retraites et a ouvert "trois grands chantiers" parmi lesquels celui du travail et de l'emploi. Le président de la République veut notamment redoubler d'"efforts pour ramener vers le travail le plus de bénéficiaires du RSA". Plusieurs pistes ont déjà été avancées dans le passé, et devraient faire l'objet d'un futur projet de loi. Ce dernier s'inspirera du rapport remis ce mercredi 19 avril par le Haut-commissariat à l’emploi au ministre du Travail. D'après ce dernier, quelles nouveautés attendent les bénéficiaires de l'allocation ?