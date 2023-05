Saint-Brevin : Emmanuel Macron avait écrit au maire après l’incendie de son domicile

En réalité, Emmanuel Macron a eu l’occasion d’écrire au maire de Saint-Brevin, onze jours après l’incendie dont il a été victime. Dans un courrier rédigé le 3 avril et consulté par Le Parisien, le chef de l’État écrit : "Je mesure pleinement le rôle crucial qui est le vôtre, écrit-il. Engagé au quotidien en tant qu’élu local, vous êtes au contact de nos concitoyens et la première incarnation de notre système démocratique à leurs yeux. Mettant à leur service toute votre énergie, vous constituez un acteur du changement, sur le terrain. Je veux donc saluer cet engagement qui fait honneur à notre pays".

Le président revient ensuite sur l’incendie criminel, survenu le 22 mars chez Yannick Morez et qui fait aujourd’hui l’objet d’une enquête : "Si la colère et la détresse, qui trouvent parfois à s’exprimer chez certains administrés, doivent être entendues, rien ne saurait justifier le recours à la violence physique comme verbale. Aussi, je condamne le plus fermement les faits dont vous avez été victime". Cet incendie pourrait être lié à la forte opposition locale, organisée par l'extrême-droite, au projet de déplacer près d'une école le Centre d'accueil de demandeurs d'asile (Cada).