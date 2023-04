Saint-Denis : un lycée au cœur d'une passe d'armes entre Pap Ndiaye et Valérie Pécresse

Pap Ndiaye avait été saisi par Valérie Pécresse en personne pour se positionner. Fin mars, l'ex-candidate LR à la présidentielle avait refusé d'entériner ce nom, pourtant choisi dès 2018 par le conseil d'administration du lycée et validé par le maire de l'époque, en raison de "prises de position récentes d'Angela Davis sur la France". Et plus particulièrement, une tribune cosignée en 2021 par l'universitaire américaine, aujourd'hui âgée de 79 ans. Cette dernière avait fustigé la "mentalité coloniale (qui) se manifeste dans les structures de gouvernance de la France, en particulier vis-à-vis des citoyens et des immigrés racisés, comme en témoignent des mesures comme la dissolution du CCIF (Collectif contre l'islamophobie en France)" ou "la loi contre le port du voile".

Pour Pap Ndiaye, ce texte ne saurait réduire le travail d'Angela Davis durant sa vie. "Beaucoup de noms d'écoles et d'établissements scolaires puisent, et depuis longtemps, dans un vaste éventail de références qui ne font pas nécessairement "consensus", relève le ministre de l'Éducation en citant les écoles Karl-Marx ou Youri-Gagarine. De plus, "de très nombreuses écoles et établissements portent déjà le nom d'Angela Davis", ajoute Pap Ndiaye pour qui "le nom de l'établissement" de Saint-Denis est aussi "entré dans l'usage". Le ministre, enseignant-chercheur de formation et spécialiste de l'histoire sociale des États-Unis et des minorités, souligne l'"attachement profond" pour la France d'Angela Davis, dont le séjour à Paris en 1963 "fut décisif dans son engagement politique ultérieur".