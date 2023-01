10% d'augmentation dès janvier pour les profs : le gouvernement est-il revenu sur l'un de ses engagements ?

Si le chef de l'État évoque bel et bien une revalorisation qui "interviendra en janvier", il précise qu'elle sera matérialisée dans la loi de finances. Un détail qui a son importance puisque celle-ci précise l'ensemble des dépenses prévues pour l'année à venir, et pas nécessairement celles amenées à être effectuées dès les premières semaines de janvier. Si l'officialisation d'une revalorisation a été confirmée il y a peu via l'adoption du budget, Emmanuel Macron pourrait avancer que seul l'accord prévoyant la hausse serait acté en janvier.

En réécoutant ce passage diffusé à la radio, on constate que les propos du président de la République peuvent être reçus de différentes manières. En évoquant une hausse via la loi de finances en janvier, Emmanuel Macron s'est montré assez flou. Il s'est en tout cas bien gardé d'affirmer stricto sensu au printemps dernier que les enseignants verraient un montant en hausse de 10% dès janvier sur leur fiche de paie. La tournure qu'il a employée prête à diverses interprétations, y compris celle d'une revalorisation plus tardive, officialisée au préalable via le vote du budget.