Salaires : augmentation générale de 3,5% pour les fonctionnaires dès le 1er juillet

La hausse était attendue, mais ses contours restaient flous. Le salaire des 5,7 millions d'agents publics va être revalorisé de 3,5% dès le 1er juillet, a annoncé, mardi 28 juin, le ministère de la Fonction publique à l'AFP. Cette augmentation - la première en cinq ans - intervient alors que l'inflation a augmenté de 5,2% en mai 2022 sur un an, et devrait atteindre presque 7% sur un an en septembre.

Ces 3,5%, qui constituent, selon le ministère, la plus forte hausse en pourcentage depuis 37 ans, "s'additionnent" à l'augmentation moyenne d'1,5% constatée chaque année sur les traitements des fonctionnaires et contractuels. Grâce à la mesure, "plus aucun agent" ne sera rémunéré au niveau du Smic dès le 1er juillet, a assuré le ministère, alors que la reprise de l'inflation avait précipité près de 700.000 agents dans cette situation.