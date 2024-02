Salon de l'agriculture : Emmanuel Macron en faveur de "prix planchers" pour les agriculteurs

Emmanuel Macron a tenu à assister à l'ouverture du Salon de l'Agriculture, ce 24 février. Il a débattu en petit comité avec des agriculteurs. Le président s'est prononcé en faveur de "prix planchers" pour les revenus agricoles.

Tentant de calmer la gronde, Emmanuel Macron a réuni les syndicats agricoles avant de se rendre au Salon de l'agriculture, qui s'est ouvert dans l'agitation, ce samedi 24 février. Face à la presse, le chef de l'État a fait une annonce majeure à l'issue de sa rencontre, se disant en faveur de l'instauration de "prix planchers" pour les agriculteurs.

Une proposition de LFI

"L'objectif que je fixe aux travaux qui ont été lancés par le Premier ministre et ses ministres, et en particulier les travaux parlementaires, c'est qu'on puisse déboucher sur véritablement ces prix planchers qui permettront de protéger le revenu agricole et de ne pas céder à toutes les pratiques les plus prédatrices qui aujourd'hui sacrifient nos agriculteurs et leurs revenus", a déclaré Emmanuel Macron face à la presse, avant de se frotter à un débat avec des agriculteurs présents sur le Salon, exercice qu'il affectionne particulièrement depuis la crise des Gilets jaunes.

Devant eux, le président a réitéré cette ambition : "Certains vont vendre au-dessous du prix. Je prends un engagement, il y aura un prix minimum, un prix plancher, un prix en dessous duquel le transformateur ne peut pas l'acheter". Ce plafond sera fixé par l'indicateur du coût de production de chaque filière. Le principe de "prix planchers" figurait à l'origine dans une proposition de La France Insoumise (LFI), ce que n'a pas manqué de faire remarquer Manuel Bompard sur X. Selon le coordinateur du parti, "il a manqué 6 voix pour la voter, les macronistes et LR ayant tout fait pour s'y opposer".

L'annonce de ces "prix planchers" a été saluée par une partie des syndicats, dont la Confédération paysanne pour qui il s'agit d'une "revendication que nous avons portée et que l'on suivra avec attention".