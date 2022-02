Salon de l'agriculture : pourquoi Jean-Luc Mélenchon n'ira pas

Mais cette impasse n'est pas vraiment une surprise : cela fait des années que le député des Bouches-du-Rhône n'a pas mis les pieds porte de Versailles. Il ne l'avait pas non plus fait pendant la campagne de 2017, indiquant désapprouver "le modèle d'agriculture productiviste" qui y est présenté. "Que les candidats qui veulent y aller y aillent", avait ajouté Alexis Corbière, dénonçant "le spectacle artificiel, la cohue, la bousculade", mais "le sujet est plus important que de tâter le cul des vaches. Les paysans ne doivent pas se résumer à une attraction".

En revanche, Eric Zemmour, Marine Le Pen, Valérie Pécresse, Anne Hidalgo ou encore Yannick Jadot devraient bien se rendre au Salon de l'agriculture. Tout comme Emmanuel Macron, qui l'inaugurera ce samedi, en tant que chef de l'État et candidat toujours non-déclaré à l'élection présidentielle.