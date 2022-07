Salut nazi à l'Assemblée nationale : le député LaREM Rémy Rebeyrotte écope d'un rappel à l'ordre

Il a reçu la plus petite sanction du règlement. Le 12 juillet, le député LaREM Rémy Rebeyrotte a fait un salut nazi dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, mimant également une moustache hitlérienne à l'attention d'un élu RN. Moins de deux semaines plus tard, il a reçu, ce lundi 25 juillet, un rappel à l'ordre, a appris l'AFP auprès de la présidence de l'Assemblée. Une peine qui pourrait être alourdie par son groupe politique, qui doit par ailleurs décider d'une possible sanction.