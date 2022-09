Sandrine Rousseau dénonce et alerte sur le cyber-harcèlement dont elle est victime

Un peu plus de 97.000 personnes suivent la députée écologiste de Paris Sandrine Rousseau sur Twitter. 17.000 de moins que le compte "parodique" Sardine Ruisseau qui ne manque pas une occasion de moquer les déclarations ou faits et gestes de l’écoféministe. Invitée de "Quotidien" mercredi soir, elle a dénoncé l’existence de cette page et le harcèlement en ligne qui en découle.