Sandrine Rousseau pourrait-elle succéder à Julien Bayou à la tête d'EELV ?

"Julien Bayou constate avec amertume et colère l’instrumentalisation du juste combat contre les violences sexistes et sexuelles à des fins politiques", a déclaré Marie Dosé devant la presse. "Personne n’ignore que le congrès des écologistes se tient en fin d’année. L’ambition politicienne ne saurait justifier toutes les croisades."

Alors Sandrine Rousseau pourrait-elle se présenter à la présidence du parti ? La réponse est non. Les statuts d'EELV sur le cumul des mandats sont clairs, et cumuler le secrétariat national et le mandat de député n'est pas possible. "Concernant les membres du Bureau exécutif siégeant dans une Assemblée parlementaire, elles ou ils ne peuvent être en même temps secrétaire national.e, porte-parole, ou délégué.e aux élections", lit-on dans le règlement intérieur. D'ailleurs, le cas de Julien Bayou avait déjà fait débat après son élection à l'Assemblée nationale en juin dernier. Quand plusieurs écologistes, par exemple la porte-parole Eva Sas et le secrétaire national adjoint Jérémie Iordanoff, avaient choisi de quitter leurs fonctions internes au parti, Julien Bayou ne les avait pas imités.