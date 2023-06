Le plan du gouvernement pour relocaliser la production de 25 médicaments en France

Antibiotiques, paracétamol, antiépileptiques, anticancéreux… Ces derniers mois, les pénuries de médicaments se multiplient. Une problématique en partie liée à une trop grande dépendance de la France aux importations, notamment de la Chine. Ainsi, 60 à 80% des médicaments dits "matures" (antibiotiques, produits d'anesthésie...) ne sont pas produits en France, un seuil qui grimpe à 95% pour les biomédicaments."Comme nous l’avait déjà enseigné la crise du Covid, déléguer à d’autres la production de nos produits pharmaceutiques essentiels est une impasse pour le pays", a estimé Emmanuel Macron ce mardi. Depuis une usine ardéchoise, le chef de l'État a donc dévoilé un plan pour produire plus de médicaments sur le territoire.

Ce plan concerne 25 médicaments, la moitié d'une liste de 50 qui verront à terme leur production relocalisée et renforcée en France. Cette liste "cœur" de 50 médicaments fait partie d'une plus large de 450 médicaments essentiels, pour lesquels la France devra sécuriser l'ensemble de sa chaîne de production et d'approvisionnement pour ne pas être en rupture de stock, a indiqué le chef de l'État.