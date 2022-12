Se faire enterrer avec son animal de compagnie sera-t-il bientôt possible ?

"J’entends déjà ricaner les cyniques et les moqueurs (...). Mais c’est pourtant un sujet de préoccupation pour beaucoup de Français, particulièrement chez les personnes les plus fragiles, les plus âgées ou les plus isolées", a justifié le député du Rhône auprès du Parisien.

La proposition de loi prévoit de compléter le Code général des collectivités territoriales en précisant que tout propriétaire qui le souhaite pourra ainsi "faire placer dans la sépulture dont il est l’ayant droit les contenants refermant la dépouille ou les cendres" de son animal. En revanche, le nom de ce dernier ne pourra pas être inscrit sur la stèle, mais apparaître "par le biais d’une plaque ou un dispositif amovible" placé dessus.