Second tour de la présidentielle : Jean-Luc Mélenchon consulte les militants LFI

À onze jours du second tour de l'élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon lance une consultation en ligne auprès de ses soutiens, ce mercredi 13 avril. S'adressant aux "plus de 310.000" sympathisants qui ont parrainé sa candidature au premier tour, le leader insoumis leur demande de se prononcer autour de trois options : "voter Emmanuel Macron, voter blanc ou nul, ou s’abstenir". L'hypothèse de se porter vers Marine Le Pen le 24 avril est exclue d'office. La consultation est ouverte jusqu'au samedi 16 avril, 20 heures, et les résultats seront publiés dans la foulée.

Jean-Luc Mélenchon a, dès le soir du premier tour, appelé à "ne pas donner une voix à Marine Le Pen". Mais, indique-t-il en préambule de cette consultation réservée à ces parrains, il estime ne pas avoir "le mandat" pour donner une quelconque consigne de vote à ces derniers. "Pour autant, nous ne resterons pas sans prise de position", explique l'ex-candidat, arrivé en 3e position dimanche dernier, et dont les électeurs sont fortement courtisés par Emmanuel Macron et Marine Le Pen.