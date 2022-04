Présidentielle 2022 : la période de réserve s'impose aussi sur YouTube

Dès le coup d'envoi de la période de réserve avant les premier et second tours du scrutin présidentiel, le vendredi à minuit, impossible pour les candidats et leurs soutiens de distribuer des tracts et organiser des réunions publiques jusqu'à l'annonce des résultats, dimanche à partir de 20h. Interdit également de diffuser des sondages durant cette période, au risque de recevoir une amende de 75.000 euros. Mais l'interdiction vaut aussi en ligne : tout message destiné à promouvoir la candidature de l'un ou l'autre des prétendants à l'Élysée est prohibé, pour éviter d'influencer les électeurs.