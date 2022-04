Second tour de la présidentielle : le vote a débuté pour certains électeurs d'Outre-mer et de l'étranger

En revanche, l'heure d'annonce des résultats est la même pour tous les électeurs, qui soient ultramarins ou métropolitains. Les premières estimations ne seront pas publiées avant 20h dimanche. "Les résultats d’un département ou d’une collectivité d’outre-mer ne peuvent être diffusés ni en métropole, ni dans un autre département ou collectivité d’Outre-mer, tant que le dernier bureau de vote n’a pas été fermé sur le territoire de la République", stipule le site Vie Publique.

D'ici là, la période de réserve reste en vigueur : les candidats et leurs soutiens sont interdits de toute prise de parole, dans les médias comme sur Internet. Les distributions de tracts et réunions publiques, mais aussi les publications ou commentaires de sondages sont aussi prohibés. Cette période, qui a officiellement commencé vendredi à minuit en métropole, a débuté un peu plus tôt pour les électeurs du continent américain et de Polynésie française, le 21 avril.