Second tour des législatives : l'abstention à son niveau le plus élevé après 2017

Cette fois encore, les Français ont boudé les urnes. L'abstention devrait atteindre, ce dimanche 19 juin, entre 53,5% et 54% au second tour des élections législatives, selon les estimations de cinq instituts de sondage. Une estimation qui représente 26,3 millions de Français, soit plus d'un électeur sur deux. C'est son deuxième plus haut niveau pour ce scrutin, en hausse de plus d'un point par rapport au premier tour (52,49%).

Dans le détail, Ipsos/Sopra Steria pour FranceTV/RadioFrance/France24/RFI/LCP, Ifop pour TF1/LCI et Elabe pour BFMTV/LEXPRESS/RMC évaluent l'abstention finale à 54%, tandis qu'OpinionWay pour CNews et Europe 1 la mesure à 53,5 % et Harris interactive pour M6 et RTL à 53,9%. Si ces projections sont élevées, elles restent plus faibles que le record du second tour de 2017. L'abstention flambait alors 57,4%, soit plus de 27 millions de Français.