Législatives : le taux de participation s'élève à 18,99% à midi, en très légère hausse

Elle est aussi en hausse par rapport au second tour des législatives de 2017 où elle atteignait 17,75% à midi. En 2012 en revanche, elle atteignait 21,41% à la même heure. La participation à midi est aussi en baisse par rapport au second tour de la présidentielle le 24 avril dernier (26,41%).

Le département qui a comptabilisé le plus de votes à la mi-journée est le Lot (29,05%), qui avait déjà été celui qui avait le plus voté au premier tour. Il se classe devant la Corrèze (28,50%) et la Dordogne (28,36%). À l'inverse, parmi les départements ayant le moins voté, arrive en tête cette fois encore la Seine-Saint-Denis (8,88%), suivi du Val-d'Oise (10,10%) et de Paris (10,81%).