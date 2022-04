Présidentielle : que proposent Emmanuel Macron et Marine Le Pen sur l'Europe ?

De son côté, Marine Le Pen souhaitait, en 2017, sortir la France de l'Union européenne et de l'euro. Cinq ans plus tard, son discours a changé, même si Emmanuel Macron l'accuse de vouloir "en sortir sans oser le dire". Dans son manifeste, la candidate du Rassemblement national ne mentionne plus de quitter l'UE. Mais elle entend créer "une Alliance européenne des Nations qui a vocation à se substituer progressivement à l'Union européenne". Il s'agirait de "mettre un terme au projet de ceux qui veulent faire de l'Union européenne un super-État fédéraliste", en instaurant une "Europe des Nations libres et souveraines".

À plus court terme, la candidate arrivée deuxième au premier tour souhaite réduire la contribution de la France à l'UE pour réaliser des économies. "Je souhaite baisser notre contribution nette à l'Union européenne de 9 à 4 milliards d'euros", a affirmé Marine Le Pen mardi sur TF1.